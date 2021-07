Quattro rumeni rubano diciotto bottiglie di whisky all’Esselunga di Valenza: denunciati e bottino recuperato

Valenza – Con l’accusa di furto la Polizia Municipale di Valenza ha denunciato quattro rumeni senza fissa dimora. Infatti i quattro avevano rubato 18 bottiglie di whisky di marca all’Esselunga ma sono stati bloccati dagli agenti, entrati in azione dopo la segnalazione di un’auto sospetta in sosta in viale della Repubblica, vicino al noto supermercato, da parte di alcuni residenti. Altre bottiglie sono state trovate nel bagagliaio. Da successivi accertamenti è emerso che i quattro, due uomini e due donne, avevano dei precedenti per episodi simili. Le bottiglie sono state restituite al supermercato.