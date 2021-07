Atletica: il monferrino Dal Molin sugli scudi anche a Budapest

Budapest – Paolo Dal Molin si è messo in evidenza nel salto a ostacoli anche in Ungheria. A Budapest, nel corso del meeting con alcuni fra i più forti specialisti, l’atleta di Occimiano, portacolori delle Fiamme Oro, ha dominato la sua batteria col tempo di 13”31/100, molto vicino al record italiano stabilito dieci giorni fa a Rovereto. Intanto dalla Fidal, Federazione Italiana di atletica, nei giorni scorsi è arrivata l’ufficialità della convocazione nella selezione azzurra della Federatletica per i giochi olimpici in Giappone. Dal Molin prima della partenza per Tokyo, fissata il 22 luglio, potrebbe disputare ancora qualche gara di avvicinamento.