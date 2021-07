Ciclista va a sbattere contro la portiera di una macchina che si apre all’improvviso

Alessandria – Ha dovuto far ricorso alle cure del 118 il giovane ciclista che stamane, a Spinetta Marengo in via Genova, è rimasto coinvolto in un incidente con un’auto.

In base a quanto ricostruito dalla Polizia Municipale di Alessandria, giunta sul posto per i rilievi, il giovane è caduto dopo l’apertura della portiera di un veicolo da parte del guidatore che non si sarebbe accorto dell’arrivo del ragazzo. Per il ciclista solo qualche ferita e tanto spavento.