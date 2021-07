Muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altra dopo 67 anni di matrimonio

Maggiora – Dopo una vita insieme, 67 anni di matrimonio, sono mancati lo stesso giorno a poche ore di distanza. Il fatto è accaduto a Maggiora, nel Novarese. Loro sono Luciano Borrè e Carla Medina, genitori del professor Silvio Borrè, primario di Malattie infettive all’ospedale di Vercelli.

Lui, Luciano, è stato un dirigente della Bemberg di Gozzano, lei, Carla, titolare di un negozio di alimentari nel centro di Maggiora. I due coniugi erano malati da tempo, ma niente lasciava presumere una fine imminente. L’altra sera prima si è spenta Carla, alle nove e un quarto, poi poco prima dell’alba, alle cinque, è mancato il marito, lucido sino alla fine.

A seguire in questi mesi i genitori è stato proprio il figlio medico, che si è distinto in ospedale per il suo impegno durante la pandemia ed è stato recentemente insignito dell’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, e le condoglianze sono giunte anche dalla direzione generale dell’Asl di Vercelli.

Oltre a Silvio i coniugi lasciano i figli Anna, Maria e Federico. Ieri i funerali nella chiesa parrocchiale di Maggiora, alla presenza di amici e persone comuni.

Foto La Stampa