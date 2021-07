Novantunenne astigiana rapinata e violentata: arrestato un Rom di 19 anni

Asti – Lei lo aveva denunciato per furto e lui per vendetta l’ha violentata.

Il fatto è successo lo scorso 20 maggio ad Asti dove un Rom di 19 anni è stato arrestato per rapina e violenza sessuale.

La vittima è una donna di 91 anni che abita nella zona est di Asti. Lui, Euro Seferovic, 19 anni, è residente al campo nomadi di Via Guerra.

Era quasi ora di cena, le sette, la donna si stava preparando da mangiare quando all’improvviso il diciannovenne è entrato in casa impugnando un’ascia, dopo aver sfondato la porta finestra che dà sul giardino. Con violenza, dopo aver arraffato qualche contante, ha aggredito la donna e le ha strappato gli orecchini d’oro e la fede nuziale.

Ma non si è fermato lì. Ha portato la donna in camera da letto, le ha strappato il pigiama e l’ha violentata. Un incubo, che l’anziana ha dovuto subire per mezz’ora. Il ragazzo si è poi dato alla fuga, cercando di pulirsi con fogli e documenti, che ha lasciato lungo il tragitto.

Prove fondamentali per gli investigatori che sono riusciti a catturarlo grazie anche al racconto dell’anziana che, trasportata in ospedale, ha poi detto tutto alla polizia astigiana con grande lucidità nonostante l’età e lo shock subìto.

Indagini condotte dagli inquirenti a 360 gradi e che hanno permesso di assicurare alla giustizia il malvivente in meno di un mese. In base a quanto scoperto dagli uomini della Squadra Mobile, Seferovic un anno e mezzo prima aveva commesso un furto in quella stessa abitazione, sempre ai danni dell’anziana, che aveva denunciato l’episodio alle forze dell’ordine. Una vicenda che stava per approdare in tribunale e che avrebbe visto di lì a poco il giovane Seferovic in aula.

Per gli investigatori, la violenza ai danni dell’anziana non è stato un gesto dovuto a un raptus di follia ma la conseguenza di un progetto perverso, premeditato. Lunedì mattina, dopo un’impegnativa attività di osservazione, il giovane è stato individuato nelle vicinanze del campo nomadi di Via Guerra, dove vive, e arrestato dagli agenti della Mobile, su ordinanza emessa dal gip Giorgio Morando.

Ora è in carcere alle Vallette di Torino, in attesa dell’interrogatorio di garanzia, nel padiglione in cui sono rinchiusi i “sex offender”.