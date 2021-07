Pallacanestro: comincia a muoversi il mercato, al Derthona possibile l’arrivo dell’americano Tyler Cain

Tortona – Promossa da poco nella Serie A di pallacanestro, la Bertram Derthona ha ufficialmente iniziato il suo calciomercato estivo e il primo colpo di mercato pare essere Tyler Cain, 33 anni, miglior rimbalzista dell’ultima Serie A con la canotta di Pesaro e con una lunga esperienza nel campionato italiano dove ha giocato anche con Brescia e Varese. Al nome di Cain è stato accostato quello di Ariel Filloy per il ruolo di playmaker. Intanto in casa Bertram si lavora per definire anche lo staff tecnico della prima squadra: come vice di Ramondino potrebbe arrivare Massimo Galli, amico dell’allenatore della Bertram e reduce dall’esperienza di vice allenatore a Venezia. Per il ruolo di responsabile del settore giovanile bianconero circola invece il nome di Luca Ansaloni, in uscita dalla Virtus Bologna e già capo allenatore in A2 a Ferentino.