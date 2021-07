Consulente finanziario a processo per un buco di sei milioni di euro

Casale Monferrato – Insieme ad alcuni complici avrebbe messo in piedi una truffa milionaria, procurandosi ingiusti profitti per oltre 6 milioni di euro grazie alle truffe nei confronti di diversi risparmiatori tra il 2014 e il 2017.

A finire nei guai, rinviati a giudizio dal gip del tribunale di Vercelli, sono un consulente finanziario di Casale Monferrato, Roberto Accornero, 58 anni, residente a Londra, sua moglie Monica Ferrari, 52, Massimo Mondini, 67, originario di Torino, e Alberto Solazzi, 45, di Biella.

Per Accornero tra le accuse ci sono quelle di truffa pluriaggravata, abusivismo finanziario, ricettazione e associazione a delinquere.

Secondo le indagini condotte dalla Guardia di finanza di Vercelli, coordinate dal sostituto procuratore Davide Pretti, Accornero avrebbe giocato al centro della truffa un ruolo importante.

L’uomo, infatti, attraverso una società di Londra da lui diretta, insieme a Massimo Mondini e ad Alberto Solazzi avrebbe messo in piedi una truffa ai danni di diversi inconsapevoli risparmiatori raccogliendo denaro per diversi milioni di euro.

I clienti li trovava lo stesso Accornero mentre Mondini e Solazzi invece comparivano come amministratori, consiglieri e soci di società come Batir spa, Offtrade srl, Capperi Holding srl e Awrail srl. Erano queste alcune delle società dove gli investimenti dei clienti finivano. Le società, secondo quanto scoperto, in alcuni casi sarebbero state create dallo stesso Accornero o, comunque, a lui riconducibili.

Prospettando nuovi guadagni senza rischi, Accornero si guadagnava la fiducia dei clienti e faceva sottoscrivere loro importanti investimenti in titoli illiquidi e assolutamente privi di logica. Poi, secondo le ricostruzioni, consegnava rendiconti generici con una valorizzazione degli investimenti completamente fasulla, rendendosi irreperibile quando la situazione reale iniziava a emergere e la preoccupazione degli investitori iniziava a serpeggiare.

Il processo si aprirà a novembre davanti al collegio del tribunale di Vercelli. Si sono costituiti come parti civili otto risparmiatori. In un caso la cifra affidata ad Accornero supera i 4 milioni e mezzo di euro. In altri gli investimenti sono arrivati a quota 300.000 euro e in un paio di occasioni hanno superato i 600.000.

Fra le vittime anche un anziano investitore di cui i truffatori avrebbero approfittato per le precarie condizioni di salute in cui versava.

Su richiesta delle parti civili, il giudice per le indagini preliminari di Vercelli ha disposto la citazione come responsabile civile dell’Albemarle Asset Management Limited di Londra, dove Accornero lavorava. Proprio per questo secondo la difesa del consulente finanziario l’accusa di abusivismo finanziario non reggerebbe. Così come l’ipotesi di associazione a delinquere e quella di ricettazione, a carico della moglie di Accornero, per cui il nuovo pm titolare del fascicolo aveva chiesto il non luogo a procedere.