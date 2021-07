Da Regione Piemonte: approvato in aula il DDL sul contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico

Si è concluso oggi pomeriggio con l’approvazione in aula il lungo iter legato all’approvazione della Legge sul contrasto alla Diffusione del gioco d’azzardo patologico. “Con questo provvedimento – afferma l’Assessore Andrea Tronzano – è stato ristabilito lo stato di diritto e la certezza degli investimenti. Salvati i lavoratori dal licenziamento. Garantita la legalità rispetto al gioco sommerso. Sconfitto lo stato etico che dice ai propri cittadini che cosa sia giusto e che cosa si deve fare. Sono veramente soddisfatto perché è una battaglia di principio e di sostanza che ho iniziato per primo tre anni fa in quasi totale solitudine ed oggi, grazie agli amici della Lega e al mio partito Forza Italia, è diventata realtà”.