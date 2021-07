Grandinata nel casalese: nessun danno rilevante

Casale Monferrato – Dopo il maltempo registrato ieri nelle zone di novarese e vercellese, l’allerta meteo in Piemonte si è spostata, oggi, nell’alessandrino. Una forte grandinata si è, infatti, abbattuta, oggi nel primo pomeriggio, nel casalese. I chicchi di ghiaccio hanno colpito alcune zone del Monferrato, come Terruggia e Roncaglia, senza però fare grossi danni.

Intanto nel suo ultimo bollettino, Arpa Piemonte ha confermato l’allerta gialla per possibili temporali previsti questo pomeriggio in tutto il territorio della provincia di Alessandria.