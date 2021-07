Grigi: per il centrocampo possibile l’ingaggio di Varone dalla Reggiana

Alessandria – Mentre sono sempre calde le piste che conducono ai nomi di Tommaso Ceccarelli, 29 anni, e Francesco Lisi, 32 anni, per il centrocampo dell’Alessandria torna alla ribalta il nome di Ivan Varone, 29 anni, attualmente nelle file della Reggiana.

Altro nome che stuzzica l’interesse del direttore sportivo grigio Fabio Artico sembra essere quello del nigeriano Theophilus Awua, 23 anni, appena rientrato allo Spezia dopo i prestiti al Cittadella e alla Pro Vercelli. Per il giocatore, che ha ancora due anni di contratto con il club ligure, l’ipotesi più accreditata è quella del prestito.

Sembra, invece, raffreddarsi l’interesse dell’Alessandria nei confronti di Gianluca Gaetano, 21 anni, attualmente nel Napoli.

Intanto la Figc ha definito le squadre per la prossima stagione di Serie B. Mercoledì si è tenuta l’assemblea della Lega Bkt, col debutto delle quattro neopromosse: per l’Alessandria è intervenuto il presidente Luca Di Masi all’Hotel Gallia, a Milano. Si è parlato di diritti tv per il triennio 2021 – 2024: oltre a Sky e Dazn c’è anche Helbiz Live, ancora da fissare, invece, la data per la presentazione del calendario, comunque negli ultimi giorni di luglio.

Il presidente Figc Gabriele Gravina ha, inoltre, scritto alla sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, per chiedere la totale riapertura degli stadi per l’inizio dei campionati, come sostengono tutti i presidenti. Per ora resta il 25 per cento annunciato dal sottosegretario Costa, che sta bloccando la campagna abbonamenti della totalità dei club. La B aveva proposto almeno il 50 per cento.