I Carabinieri intervengono per sedare una lite domestica e in casa scoprono armi e droga

Cerrina – Con l’accusa di minacce, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi e munizioni, un pensionato di 65 anni è stato denunciato, nei giorni scorsi, dai Carabinieri di Cerrina.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione di una lite in famiglia tra l’uomo e la sua compagna. Una volta giunti sul posto i Carabinieri hanno provveduto a calmare gli animi ma hanno trovato una carabina ad aria compressa, una pistola a salve con 5 cartucce e una balestra, tutto di libera vendita, con in più un fucile calibro 9 Flobert oltre a diverse munizioni.

Il materiale non poteva però essere in possesso del pensionato perché l’uomo era già stato colpito dal divieto di detenzione di armi e munizioni emesso dalla Prefettura di Alessandria. Nell’abitazione del denunciato i militari hanno anche trovato 85 grammi di hashish.