Il sindaco Riboldi sul futuro societario del Casale Fbc: “Auspichiamo l’ingresso di imprenditori seri e concreti”

Casale Monferrato – È ormai da diverse settimane che si rincorrono voci su un possibile cambio di proprietà del Casale Fbc. Il club, in quest’ultima travagliata stagione di serie D spezzettata per l’emergenza Covid, ha ottenuto una salvezza tranquilla ma adesso a tenere banco nel periodo estivo è la questione societaria.

In questo senso è intervenuto Federico Riboldi, sindaco di Casale Monferrato: “Come sindaco e amante della maglia nerostellata seguo con attenzione le vicissitudini che riguardano il Casale Fbc, in un’estate particolarmente delicata per il Club. Auspico che il destino della “maglia più bella del mondo” finisca tra le mani di imprenditori seri e capaci che lavorino esclusivamente nell’interesse della tradizione nerostellata, con un occhio particolare alle attività del Settore Giovanile – ha dichiarato il primo cittadino di Casale – ringrazio chi in questi anni ha gestito la società e insegnato ai nostri giovani valori universali che tutti condividiamo: onestà, rispetto dell’avversario, coraggio, sacrificio. Gli stessi valori che chiediamo a chiunque si avvicini al Club di condividere. Vogliamo evitare con forza chi ha già avuto esperienze negative pregresse con la nostra o con altre maglie o chi si occupa di affari fantasiosi e poco concreti. Cerchiamo persone serie che sappiano garantire i propri investimenti. In assenza di queste condizioni basilari l’unica risposta è: state a casa vostra!”.