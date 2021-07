Maltempo in Piemonte: colpito il Vercellese, il presidente Cirio ha chiesto lo stato di emergenza

Vercelli – Ha causato svariati danni il maltempo che ieri pomeriggio ha colpito il Vercellese. Intorno alle sei e mezza pioggia e grandine hanno colpito mezza provincia facendo tornare alla mente degli abitanti di alcuni paesi non solo l’ultimo evento di una settimana fa, ma anche l’alluvione dell’ottobre scorso e infine il 6 luglio 2019. Due anni fa esatti. Anche in quel caso la grandine aveva colpito case e campi provocando ingenti danni. Ieri la storia si è ripetuta.

Ad Asigliano alcune zone del paese, via Giovane Italia, via Trieste e via IV Novembre, sono rimaste senza corrente elettrica perché i rami hanno tranciato i cavi. Traffico interrotto su alcuni collegamenti come la strada provinciale 31 bis.

A Trino Vercellese verande scoperchiate e coppi dei tetti che sono caduti sull’asfalto, case allagate coi Vigili del Fuoco che hanno avuto i telefoni “bollenti” per diverse ore.

Sempre a Trino il danno più evidente è stato provocato all’ex cinema Orsa dove il vento ha scoperchiato il tetto il quale, a sua volta, ha colpito le case adiacenti ed è finito in parte su corso Cavour. Ci sono stati tanti episodi di tegole volate via e finite in mezzo alla strada e una pianta è stata abbattuta dalle raffiche all’altezza dell’acquedotto. Per quanto riguarda i danni alle case popolari di Trino, dove ci sono stati danneggiamenti ai tetti in eternit, il sindaco Daniele Pane ha allertato l’Agenzia territoriale per la casa. Non ci sono stati feriti.

Danni anche a Crescentino, colpito da una forte grandinata. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese per ripristinare il servizio.

Il sindaco Vittorio Ferrero, tramite la pagina Facebook del Comune, ha messo ieri a disposizione un numero di telefono per segnalazione danni non urgenti.

Il maltempo ha colpito anche la zona a ridosso di Vercelli, verso Sud: il rione Cappuccini, poi fino a Pezzana.

Ieri sera, dopo essere stato informato dal consigliere Carlo Riva Vercellotti, e aver preso visione dell’accaduto, il presidente della Regione Alberto Cirio ha attivato le procedure per chiedere lo stato di emergenza.