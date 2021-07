Marocchino ubriaco minaccia i Carabinieri con una bottiglia e finisce in manette

Pontecurone – Un quarantaduenne marocchino è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Tortona per minaccia a pubblico ufficiale. Tutto è successo la sera del 5 luglio quando i Militari sono intervenuti in un bar di via Roma, l’Opera Cafè, a Pontecurone, dove si trovava l’uomo in evidente stato di ubriachezza. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto il quarantaduenne ha provato a fuggire ma quando è stato raggiunto ha minacciato i militari con una bottiglia di vetro.

Dopo essere stato neutralizzato, è stato trovato in possesso di 7,42 grammi di cocaina e 240 euro in contanti riconducibili all’attività di spaccio.