Pallacanestro: Fabi lascia la Bertram Derthona e si accasa al Kleb Ferrara

Tortona – Si separano le strade di Augustin Fabi e della neopromossa in Serie A Bertram Derthona. Il giocatore ha, infatti, firmato col Kleb Basket Ferrara, compagine che milita in Serie A2.

Arrivato a Tortona lo scorso anno, primo volto nuovo della squadra 2020/2021, Fabi è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha condotto il club tortonese in Serie A per la prima volta nella sua storia, indossando la canotta numero 10 dei Bianconeri in 41 partite, suddivise tra tutte le competizioni disputate, contribuendo a 27 vittorie stagionali.

Nei playoff promozione ha realizzato 10.7 punti di media a gara, risultando determinante in modo particolare in Gara 1 dei quarti con Ravenna, in Gara 3 sul campo dell’Eurobasket Roma, 17 punti, e in Gara 2 di finale a Torino, 15 punti.

La società bianconera ha ringraziato Fabi per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nell’annata a Tortona porgendogli i migliori auguri per il prosieguo della carriera.