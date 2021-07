Serie B: tutte le date della stagione 2021-2022

Alessandria – Le date di avvio e conclusione del campionato di serie B 2021/22 sono già note. In attesa, però, che sia stilato il calendario sono state comunicate anche le date delle soste per le gare delle Nazionali e quella invernale.

Ecco tutte le date della stagione che sta per cominciare.

Inizio: 21 agosto 2021

Termine: 6 maggio 2022

Soste: 4-5 settembre 2021; 9-10 ottobre 2021; 13-14 novembre 2021; 29-30 gennaio 2022; 26-27 marzo 2022.

Sosta invernale dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022.