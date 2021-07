Calcio Eccellenza: un nuovo preparatore atletico e nuovo difensore all’Acqui

Acqui Terme – Anche nel campionato di Eccellenza le compagini calcistiche alessandrine stanno cominciando a muoversi con alcuni nuovi innesti in vista dell’inizio della prossima stagione.

È il caso dell’Acqui che riparte da mister Arturo Merlo. Confermati anche il preparatore dei portieri Luciano Rabino, il fisioterapista Alberto Gennati e il Team Manager Franco Bistolfi. Volto nuovo è il preparatore atletico Valerio Cirelli. Nel corso della sua esperienza ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda in serie D ed Eccellenza.

Sul fronte giocatori in casa termale è arrivato Edoardo Cirio, difensore di 22 anni con esperienze a Castellazzo e Chieri.