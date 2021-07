Cerutti: i sindacati insistono con la proroga della cassa integrazione

Casale Monferrato – Dopo la comunicazione dei licenziamenti di oltre 200 dipendenti della Cerutti i sindacati Fim, Fiom e Uilm di Alessandria e Vercelli continuano a chiedere altra cassa integrazione. La proposta sarà inoltrata all’ufficio dei commercialisti di Milano che sta curando la vendita stragiudiziale del marchio e dei rottami della Cerutti. Quasi certamente la cassa integrazione non sarà concessa, almeno stando a quello che trapela dal Ministero competente, ed è meglio che i lavoratori a spasso, oltre 230, lascino perdere i sindacalisti e si cerchino il prima possibile un nuovo lavoro. Quello che vogliono fare i sindacati appartiene al libro delle favole di Walt Disney: “Chiederemo alla curatela di inoltrare un’ulteriore richiesta di cassa integrazione e getteremo le basi per aprire un ragionamento tra le parti finalizzato alla condivisione di un piano sociale che possa rispondere alle esigenze e alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori con incentivi all’esodo”. Ormai è chiaro che la partita è chiusa da tempo e qualcuno temporegia per non scatenare reazioni.