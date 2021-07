Dalla Questura di Alessandria: l’attività delle ultime settimane nelle stazioni e sui treni in Piemonte e Valle d’Aosta

Durante le ultime settimane sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria, con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta.

In particolare sul territorio provinciale:

ad Alessandria il personale Polfer:

ha elevato due sanzioni amministrative per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria. In particolare un ventiseienne nigeriano è stato fermato dopo che lo stesso aveva attraversato la sede ferroviaria, mettendo in grave pericolo la propria incolumità;

ha rintracciato, in stazione, una minore rumena allontanatosi dalla propria abitazione il giorno prima. Dagli accertamenti in banca dati è emersa una nota di scomparsa, pertanto la ragazza è stato successivamente affidata alle cure del padre;

ha denunciato un trentatreenne nigeriano per oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio. L’uomo, nell’intento di ritardare la partenza del treno nella stazione cittadina per consentire ad altri suoi connazionali di salire a bordo, si è frapposto tra le porte del convoglio impedendone la chiusura. Sopraggiunto il capotreno per ripristinare la sicurezza dei passeggeri, lo stesso è stato apostrofato con frasi oltraggiose. I poliziotti intervenuti hanno dapprima riportato alla calma l’individuo e, dopo averlo accompagnato presso gli uffici di Polizia, lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio;

a seguito di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno denunciato tre italiani di 58, 56 e 45 anni per falsità ideologica, falsità materiale e riciclaggio. In particolare gli operatori sono risaliti alla compravendita illecita di un’autovettura, acquistata con finanziamento intestato a un ignaro cittadino per la somma di 20.700 euro e rivenduta successivamente diverse volte, per un totale complessivo di circa 30.000 euro.

a Novi Ligure il personale Polfer:

ha sanzionato un sessantasettenne italiano per violazione al codice della strada. L’uomo ha attraversato con la propria autovettura un passaggio a livello, nei pressi di Ovada, con il semaforo rosso e le barriere in chiusura, rimanendo sulla sede ferroviaria. Illeso, è stato trasportato in sicurezza al di fuori dell’area e successivamente sanzionato amministrativamente. L’occorso non ha causato ripercussioni alla circolazione ferroviaria;

ha denunciato, in due diverse occasioni, un sessantaduenne italiano per violazione del divieto di accesso all’area ferroviaria emesso lo scorso mese di maggio dal Questore di Alessandria, in applicazione delle norme per la sicurezza delle aree pubbliche “Daspo Urbano”;

Grazie al progetto ministeriale “Train to be cool” finalizzato alla divulgazione tra gli studenti dei comportamenti corretti da osservare in ambito ferroviario per garantire l’incolumità e la sicurezza personale, gli operatori Polfer in servizio presso la Sezione Polfer di Alessandria appositamente formati, hanno incontrato in videoconferenza 400 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sui temi della legalità, della sicurezza ferroviaria e dei specifici compiti della Specialità di Polizia riscontrando interesse, partecipazione e condivisione.