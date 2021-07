La sfida del ministro Giorgetti per l’ex Ilva: un piano industriale in 13 settimane

Novi Ligure – La sfida è un piano industriale in 13 settimane. A lanciarla è il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il soggetto interessato è l’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, costituita da ArcelorMittal, InvestCo Italy e Invitalia, il colosso della siderurgia con sedi a Novi Ligure, Genova, Taranto e Cornigliano.

La formula è uno strumento individuato dal governo per alcuni casi particolari dopo la cessazione delle misure straordinarie introdotte per il coronavirus. Un periodo di tempo che dovrà servire a mettere a punto il nuovo piano industriale dell’azienda: questo perché, è stato spiegato all’incontro di ieri al Ministero del Lavoro, si potranno così concretizzare alcuni passaggi come la pronuncia del Tar del Lazio, attesa il 20 luglio, che dovrà esprimersi sul fermo della Batteria 12 chiesto dal Ministero per la Transizione Ecologica contro cui Acciaierie d’Italia ha fatto ricorso, e da cui si determinerà la capacità produttiva degli stabilimenti, e l’ingresso dei tre rappresentanti di Invitalia, Franco Bernabè, Stefano Cao e Carlo Mapelli, nel consiglio di amministrazione della società.

Dovranno però, come sottolineato da Giorgetti, essere sentite tutti gli interessati: non solo l’azienda e il governo, ma anche le parti sociali e i territori. I sindacati, d’altronde, non hanno mai digerito il mancato confronto sul piano industriale attualmente in corso e annunciato a fine dicembre 2020 e Giorgetti ieri ha specificato che nel confronto dovrà entrare anche il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, fondamentale per il futuro del colosso siderurgico, senza contare la necessità di un maggiore dialogo. Indizio evidente è, in questo senso, il braccio di ferro al Tar tra un’azienda partecipata al 50% da Invitalia, ministero del Tesoro, e lo stesso Mite.

Ieri all’incontro hanno partecipato anche il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e la ministra per il Sud, Mara Carfagna, insieme ai presidenti delle regioni Puglia, Michele Emiliano, e Liguria, Giovanni Toti. Per l’azienda c’era l’ad di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, e i tre segretari generali dei sindacati dei metalmeccanici, Francesca Re David (Fiom Cgil), Roberto Benaglia (Fim Cisl) e Rocco Palombella (Uilm).

Giorgetti è stato chiaro: passate le 13 settimane sarà necessaria e inevitabile la presentazione di un piano industriale aggiornato con nuove realtà, a cominciare dal consiglio di amministrazione integrato con la presenza del pubblico.

Intanto i sindacati vogliono definire i termini della cassa: Morselli ha detto che i numeri non cresceranno, ma i rappresentanti dei lavoratori chiedono una riduzione dei numeri attuali, 5000 persone tra Genova e Taranto, e l’integrazione salariale. Sul primo fronte l’azienda ha fatto qualche apertura, mentre sul secondo la porta è rimasta sostanzialmente chiusa, e per questo l’atmosfera tra azienda e parti sociali rimane tesa.

Anche per lo stabilimento di Novi Ligure sono attese novità. Al momento sono 515 i dipendenti al lavoro a rotazione quotidianamente su un totale di 648 sotto contratto. Impianto che produce ora una media di 90.000 tonnellate d’acciaio al mese, in linea con le previsioni dell’anno in corso. Quantità che, a detta dei sindacati, giustificherebbe l’ingresso in fabbrica di altro personale. Motivo per cui anche Novi, il mese scorso, ha rispedito al mittente la proposta di cassa integrazione ordinaria.

Altro tema legato al sito novese è il rinnovamento dei macchinari con conseguenti investimenti sulla sicurezza. Anche su questo fronte si attendono novità.