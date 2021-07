Laura Coppo al vertice di Confindustria Alessandria

Alessandria – Per la prima volta sarà una donna a guidare Confindustria della provincia di Alessandria. Ieri pomeriggio l’assemblea generale (450 rappresentanti di altrettante imprese della nostra provincia) ha eletto la casalese Laura Coppo presidente per il biennio 2021-23. Subentra ad altri due monferrini: Luigi Buzzi, presidente dal 2015 al 2018, e Maurizio Miglietta. Laureata in ingegneria, Laura Coppo, 47 anni, è figlia di Giuseppe Coppo, titolare della Nuova Eletrofer Spa con sede a Occimiano in Strada Statale 31, fatturato intorno ai 35 milioni di euro, 35 dipendenti, con sedi periferiche a Terni, Ferrara, in Spagna e in Argentina.