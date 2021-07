Pallacanestro: Bertram Derthona ha ingaggiato l’italoargentino Filloy

Tortona – Primo acquisto in casa Bertram Derthona, in vista della prossima stagione di Serie A. I leoni, infatti, si sono aggiudicati le prestazioni dell’italoargentino Ariel Filloy.

Nato a Cordoba l’11 marzo 1987, Filloy è un cestista argentino naturalizzato italiano. Cresciuto in una famiglia di cestisti, arriva giovanissimo in Italia muovendo i primi passi tra Porto Torres e Rimini. Nel 2008 arriva la chiamata dell’Olimpia Milano, con cui fa il proprio debutto in Serie A, prima di concludere l’annata con la maglia della Vanoli Soresina, con cui è grande protagonista nella cavalcata che porta la squadra lombarda a conquistare la promozione in Serie A al termine della finale playoff vinta 3-1 contro la Dinamo Sassari.

Dopo avere iniziato l’anno seguente con l’Olimpia, si trasferisce a Scafati, in Legadue, con cui centra l’accesso ai playoff conclusi al primo turno con l’eliminazione per mano della Prima Veroli. Nel 2010/11 indossa la canotta di Pistoia, con cui viene eliminato da Casale Monferrato – poi promossa in Serie A – al primo turno playoff, mentre l’anno successivo fa parte del roster dell’Olimpia Milano con cui scende in campo per 8.9 minuti a gara. Nel 2012/13 fa nuovamente ritorno in Legadue con la maglia di Trieste, prima di essere ingaggiato da Reggio Emilia nella stagione seguente, che termina con la vittoria dell’Eurochallenge. Filloy torna poi a Pistoia, di cui diventa capitano, dove disputa le due successive annate chiuse a 9 punti di media a gara.

Dopo il biennio in Toscana, Filloy si trasferisce alla Reyer Venezia, formazione con cui si laurea campione d’Italia al termine della finale Scudetto vinta 4-2 contro l’Aquila Basket Trento. Dopo l’annata in Laguna, si trasferisce all’ambiziosa Sidigas Avellino con cui raggiunge i quarti di finale playoff e la finale di FIBA Europe Cup, dove la squadra viene sconfitta dalla Reyer Venezia. Resta in Irpinia anche nell’annata seguente prima di tornare – nel 2019/20 – all’Umana Reyer.

“Voglio ringraziare la società per l’opportunità che mi ha dato – ha sottolineato Filloy – ho parlato con alcuni dei ragazzi che hanno già giocato qui, tra cui Severini, e mi sono fatto l’idea che la società, dopo essere cresciuta velocemente, abbia la voglia e l’intenzione di continuare a migliorare. Il Derthona mi ha voluto fortemente, per cui sono molto carico e contento, farò del mio meglio per aiutare la squadra a crescere ancora. In Serie A il gioco è più dinamico perché ci sono più stranieri rispetto alla A2: la nostra ricetta sarà lavorare tutti i giorni e impegnarsi al massimo per provare a raggiungere i migliori risultati possibili”.