Pallacanestro: lascia la Bertram Derthona anche il Direttore Marketing e Comunicazione Carotti

Tortona – Altro addio in casa Bertram Derthona. Dopo i saluti del giocatore Augustin Fabi, a lasciare il club bianconero di pallacanestro, neopromosso in Serie A, è stato anche il Direttore Marketing e Comunicazione Francesco Carotti.

“Con Francesco abbiamo condiviso questa splendida cavalcata che ha scritto la storia della Società e della città – ha dichiarato il General Manager della Bertram Derthona Ferencz Bartocci – abbiamo tutti apprezzato la professionalità ed il contributo per promuovere l’attività del club a 360. Intensi mesi di grande lavoro. Un grazie per essere stato in grado di creare un forte legame non solo professionale”.

“Ringrazio la società e tutta la gente di Tortona per il calore e la stima dimostratami – la parole di Carotti – ho avuto modo di toccare con mano una genuina passione per il basket in tutte le sue sfaccettature. Ci tengo a ringraziare i vertici societari, dalla proprietà al CDA tutto e soprattutto le persone dell’ufficio che quotidianamente hanno condiviso con me questo viaggio, che ci ha portato a centrare una promozione che resta scolpita nella storia. Faccio mie le parole che l’AD Marco Picchi mi ha scritto pochi giorni fa “i ricordi belli rimarranno per sempre”. Ciao Tortona, arrivederci”.