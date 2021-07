Pallacanestro Serie A2: Gianmarco Leggio il primo nuovo arrivo in casa JB Monferrato

Casale Monferrato – Dopo la conferma di Andrea Valentini come capo allenatore e l’arrivo del nuovo assistente Stefano Comazzi, al posto di Andrea Fabrizi, la Novipiù JB Monferrato ha annunciato il primo nuovo innesto nel roster 2021/22 che disputerà il prossimo campionato di Serie A2. È stato sottoscritto un accordo biennale con l’ala Gianmarco Leggio, uscito dal contratto con Ancona.

Pugliese, ventisette anni, Leggio ha fatto tutta la trafila delle giovanili nella New Basket Brindisi, con la quale ha collezionato anche due presenze in Serie A nella stagione 2013/2014, arrivando alle Final Eight di Coppa Italia.

Nella stagione successiva ha lasciato Brindisi per trasferirsi a Monteroni, in Serie B, dove ha segnato 15.1 punti di media. Nel campionato 2015/2016, dopo avere iniziato a Jesi in A2, è sceso di nuovo in B, con il Bisceglie, dove è stato riconfermato anche per la stagione successiva.

Nel 2017 è approdato a Salerno, dove è rimasto fino al termine della stagione 2019/2020.

Nell’ultimo campionato ha indossato la canotta di Ancona, viaggiando a 17 punti di media, oltre a 7 rimbalzi e realizzando il 48% da tre punti.

Nel roster monferrino Leggio prenderà il posto di Daniel Donzelli, che ha esercitato la clausola di uscita dal contratto coi piemontesi.