Serie B 2021-2022: la presentazione del calendario sabato 24 luglio a Ferrara

Alessandria – Sarà Ferrara la città dove si terrà, sabato 24 luglio, la cerimonia di presentazione del Calendario di Serie BKT per la stagione 2021-2022 alla quale prenderà parte anche l’Alessandria.

Ad organizzare l’evento sarà la Spal in collaborazione con la Lega di Serie B.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta dalle ore 19 dalle piattaforme broadcaster licenziatarie della Serie BKT. L’evento si svolgerà in Piazza Trento e Trieste nel centro della città, dove attualmente è sviluppata la configurazione logistica del Ferrara Summer Festival.

La serata aprirà ufficialmente la nuova stagione calcistica di Serie BKT 2021-22 ed ospiterà le delegazioni presidenziali delle 20 società partecipanti.

Insieme alle delegazioni dei club, alle autorità, agli ospiti e agli invitati di Lega, vi sarà la possibilità per il pubblico di partecipare all’evento dal vivo. Le modalità d’accesso alla serata saranno comunicate in seguito.

Capitolo mercato: l’Alessandria ha detto no all’attaccante Samuele Longo che nei giorni scorsi pareva aver stuzzicato l’interesse dei Grigi. Spunta invece un altro nome per quanto concerne il reparto portieri. Oltre a Giacomo Volpe della Cremonese, il club di patron Di Masi avrebbe in mente un altro nome da affiancare a Pisseri. Si tratta di Alessandro Russo, 20 anni, di proprietà del Sassuolo ma reduce da una stagione in prestito alla Virtus Entella dove ha collezionato 20 presenze tra campionato e Coppa Italia.