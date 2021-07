Sul gioco d’azzardo litigano Lega e Fratelli d’Italia

Torino – Se la Regione, grazie alla Lega, porta a casa la riforma del gioco d’azzardo con una legge approvata ieri che liberalizza il settore modificando la disciplina anti-slot machine del 2016, la tensione nel centrodestra è arrivata al calor bianco. Fratelli d’Italia, infatti, si è astenuta dopo che l’assessore Maurizio Marrone aveva definito “invotabile” il provvedimento. E ora il governatore Cirio deve far fronte alla crisi all’interno della sua maggioranza. Il motivo per cui FdI ha mostrato i denti ai nipotini di Alberto da Giussano è che la Lega avrebbe fatto una fuga in avanti tradendo gli accordi. Andando nel merito si viene a sapere che le attività (tabaccai e sale slot, non i bar) che avevano gli apparecchi e li hanno dovuti togliere nel 2016 ora potranno rimetterli. E questo varrà anche se il titolare è cambiato o cambierà. Per le nuove installazioni invece diminuisce il distanziometro: 400 metri dai luoghi sensibili (compro oro, bancomat, scuole, e via elencando) nei Comuni sopra i 5.000 abitanti e 300 metri in quelli più piccoli. Ai sindaci sarà inoltre tolto il potere di imporre orari di chiusura più aspri di quelli stabiliti dalla Regione, che sono dalle 23 alle 9.30, anche se molti primi cittadini hanno promesso che lo faranno lo stesso. Sul versante della lotta alle ludopatie, fra le altre cose le slot dovranno essere dotate di un lettore di documenti di identità elettronici per impedire il gioco ai minorenni, sul modello dei distributori di sigarette.