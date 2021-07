Trova il coraggio di denunciare i suoi aguzzini: cinque arresti

Tortona – Non ne poteva più delle minacce e delle violenze e ha deciso, alla fine, di denunciare tutto ai Carabinieri di Tortona, diretti dal Comandante Domenico Lavigna, che il 1° luglio, nell’ambito dell’operazione “Ginger”, nel corso di un blitz, hanno fatto scattare la manette ai polsi di cinque persone, quattro uomini e una donna, tra i 27 e i 42 anni. Quattro di loro sono di nazionalità albanese mentre uno è italiano. I reati contestati sono estorsione continuata e aggravata e spaccio di stupefacenti.

Tutto è iniziato dalla denuncia dello scorso aprile. L’uomo, 33 anni, dipendente dalla cocaina, aveva necessità di reperire la droga giornalmente. Dal 2019 aveva pagato oltre 2.000 euro ai suoi aguzzini che gli procuravano regolarmente la bamba e, se non pagava o ritardava il saldo, era vittima di gravi minacce, anche con una pistola e in un’occasione era stato picchiato. Nel caso in cui i pagamenti ritardassero ancora i malviventi avevano anche minacciato di abusato di sua madre e di sua sorella, oltre che uccidere il suo cane.

E così alla fine l’uomo non ha più retto e ha denunciato tutto ai militari tortonesi che hanno fatto scattare l’operazione £Ginger”.

Scattavano le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tortona coordinati dalla Procura della Repubblica di Alessandria, che hanno consentito di sottoporre a fermo per il reato di estorsione continuata e spaccio di stupefacenti tre soggetti di nazionalità albanese P.V. di 41 anni, T.A. di 35 anni, L.N. di 27 anni. Sono invece scattate le manette in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti ed estorsione, per K.A. di 42 anni di origini albanesi e per l’italiano A.A. 37 anni.

Nel corso dell’esecuzione dei decreti di fermo nei confronti dei tre albanesi disposti d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Alessandria a firma del Sostituto Procuratore Luisa Iovane e del Procuratore Capo Enrico Cieri, si procedeva subito alla perquisizione domiciliare nei confronti di un’altra indagata, sempre di origini albanesi, coinvolta nell’attività di spaccio di stupefacenti, che permetteva di rinvenire, nascosti in bagno, sette involucri contenenti complessivamente 65 grammi di cocaina, mezzo grammo 0,5 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, 1.550 euro e 1.000 sterline in contanti. I tre fermati, nonché la donna tratta in arresto, finivano in carcere ad Alessandria e a Vercelli. La stessa sera un altro indagato di origine italiane contattava telefonicamente la vittima obbligandolo, con minacce, a consegnarli la somma di cento euro per un debito contratto per l’acquisto di cocaina avvenuto mesi prima. Gli uomini della Benemerita all’atto della consegna del denaro bloccavano il malvivente era arrestato e accompagnato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio il Tribunale di Alessandria convalidava i fermi e gli arresti disponendo, per i cittadini stranieri, la custodia cautelare in carcere e per l’italiano la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa in attesa del successivo processo.