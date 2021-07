Berrettini e la riscoperta del merito

Buongiorno e buon sabato,

Genova ha ospitato ieri il il congresso nazionale di Confindustria giovani, organismo che riunisce gli imprenditori under 40, e nella relazione del presidente Riccardo Di Stefano ho trovato un passaggio molto interessante. È stato quando ha detto: “Non nascondiamocelo, la tassa più onerosa che abbiamo pagato è quella del dilettantismo”. Voglio sottolineare questo punto perché credo sollevi un tema davvero cruciale, cioè il fatto che in tempi recenti della storia italiana abbiamo assistito a molte situazioni in cui l’importanza del merito è stata sminuita o addirittura non riconosciuta. Spazzata via da un’onda di delusione, di rabbia e di protesta che – intendiamoci – aveva ragioni concrete su cui appoggiarsi, ma che crescendo di intensità ha finito per appiattire un po’ tutto. Come se conoscenza, qualità, esperienza non fossero presupposti fondamentali per la crescita ordinata di una comunità e potessimo farne a meno senza colpo ferire. Sostituiti poi da che cosa? Da una voglia di cambiare tutto che magari è anche genuina, ma che se non è sorretta da un’analisi approfondita porta in un vicolo cieco.

L’entusiasmo del dilettante non può prendere il posto della competenza. Non siamo tutti ugualmente capaci di fare tutto, il merito deve tornare a essere la chiave di volta per il nostro futuro, il filtro attraverso il quale scegliere le persone che devono guidarci.

Credo che questo debba essere un punto fermo dei nostri ragionamenti soprattutto ora, quando l’uscita della pandemia ci sfida a organizzare diversamente le nostre società. Abbiamo la possibilità di correggere errori e impostare una nuova fase: facciamolo mettendo la qualità come primo criterio delle nostre scelte. Non farlo sarebbe imperdonabile, dal momento che questa occasione ci è offerta a valle di un tributo di sofferenza e dolore pesantissimo.

Anche perché quando vediamo che il merito viene riconosciuto, c’è come un senso di sollievo, di serenità. La sensazione che le cose siano andate per il verso giusto. So che il paragone può sembrare azzardato, ma è quello che ho provato quando ho visto ieri Matteo Berrettini conquistare la finale di Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Un risultato frutto di un percorso che definirei lineare: un atleta dalle doti fisiche importanti, che si è fatto strada con il lavoro e la dedizione, cercando di esaltare le proprie qualità e lavorando sui punti deboli. Arrivato fra i migliori al mondo con il sorriso sul volto e – almeno fino a oggi, speriamo vada avanti così – senza cadere in polemiche o eccessi che spesso accompagnano i personaggi da copertina.

Per essere davvero una favola, servirebbe che domani conquistasse il titolo, nella giornata che vedrà Londra tingersi di verde-bianco-rosso per la concomitante finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra. Sarà difficilissimo, Berrettini parte sfavorito al cospetto del numero 1 al mondo, Novak Djokovic. Ma il fatto di essere comunque diventato il primo italiano a raggiungere l’ultimo atto di Wimbledon è già la conferma che il merito è una carta che tradisce mai.