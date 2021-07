Buone notizie per la logistica: in arrivo mezzo miliardo per sbloccare i cantieri ferroviari piemontesi

Alessandria – Buone notizie per i pendolari che subiranno meno disagi grazie al mezzo miliardo previsto dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per il potenziamento del trasporto pubblico del Piemonte, soprattutto quello su rotaia. Si tratta in pratica di quella famosa “lista della spesa” che gli enti pubblici avevano inviato a Roma per la ripartizione dei fondi europei, interventi programmati da tempo e in alcuni casi fermi che adesso hanno ottenuto la copertura finanziaria. Nel documento del ministero delle Infrastrutture ci sono 66 milioni per il Servizio Ferroviario Metropolitano di Torino, con la realizzazione delle stazioni San Paolo, San Luigi, Orbassano e Grugliasco-Le Gru. Ma anche le due fermate di Dora e Zappata, per cui di milioni ne servono 50. Quindi 83 per l’elettrificazione della Ivrea-Aosta, 26 per l’adeguamento e il miglioramento della Chivasso-Ivrea-Aosta, 75 per la velocizzazione della Genova-Milano/Torino, e 64 per il potenziamento della linea Acqui-Ovada-Genova. Oltre a 140 milioni per il potenziamento e l’ammodernamento dell’intera rete Gtt sul versante delle linee regionali. Il totale messo a disposizione dal Mims è di 507 milioni.

Un capitolo a parte sono i 93 milioni stanziati in continuità con le precedenti leggi di bilancio. Di questi 77 saranno indirizzati al potenziamento della linea veloce di collegamento tra Porta Nuova e Porta Susa e la restante parte su interventi minori: alcuni dentro il Comune di Torino, più il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera. Il governo, insomma, pare aver accolto un numero sostanzioso di interventi per quanto riguarda nel Piemonte, almeno sul versante delle infrastrutture. Anche se rimane un dubbio: alcuni progetti hanno un respiro interregionale, ma, per il momento, il territorio può sorridere. Tuttavia sorridere è bene tener presente che i soldi dell’Europa sono erogati in base all’avanzamento dei lavori. Quindi gli enti che li gestiranno avranno un’enorme responsabilità. Al di là dei dubbi, c’è da dire che il potenziamento della rete ferroviaria piemontese col recupero di tratte dismesse e il raddoppio di quelle esistenti è un forte aiuto al progetto che sta portando avanti Slala, l’ente competente al potenziamento della logistica del Basso Piemonte. Non solo i pendolari quindi saranno soddisfatti, ma anche il trasporto merci nella zona dell’alessandrino che è a tutti gli effetti il retroporto di Genova ora interessato dal Terzo Valico. Determinanti infatti saranno a questo proposito il recupero della linea Acqui-Ovada-Genova e il raddoppio della Tortona-Voghera.