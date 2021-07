Casello chiuso ma non segnalato: veicoli imbottigliati e code chilometriche

Villanova d’Asti – Il disastro delle autostrade continua a rendere la vita difficile nel Nord Ovest. Verso le dieci di ieri, venerdì 9 luglio, nel tratto tra la barriera di Villanova d’Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza sulla A 21 Torino-Piacenza-Brescia, un autoarticolato si è ribaltato. Il camionista ha riportato contusioni e lievi ferite. Sul posto la Polizia Stradale di Alessandria, l’assistenza A21, il 118 e due mezzi di Vigili del Fuoco. A causa dell’incidente si sono formate code sul tratto tra la barriera di Villanova d’Asti e Asti Ovest in direzione Piacenza.

Il tratto di strada compreso tra la barriera di Villanova d’Asti e l’uscita per il casello di Asti Ovest in direzione Piacenza è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo pesante ribaltato sulla carreggiata. Verso le 11:30, dopo la rimozione del Tir ribaltato, è stato riaperta al traffico una corsia, e ciò non ha eliminato del tutto una coda di oltre 3 chilometri nel tratto tra Santena (tangenziale di Torino) e Asti Ovest tra i km 8,5 e 11,8.

Verso le 12:30 sempre il tratto di autostrada compreso tra la barriera di Villanova d’Asti e l’uscita per il casello di Asti Ovest in direzione Piacenza è stato nuovamente chiuso al traffico per ultimare le operazioni di soccorso, ma stavolta gli addetti ai lavori si sono dimenticati di segnalare la chiusura del casello in entrata di Villanova d’Asti per cui s’è formata l’ennesima coda che ha bloccato il traffico in entrata per quasi due ore, sotto il sole, alla barriera di Villanova perché tutti erano entrati senza sapere che il casello era chiuso trovandosi imbottigliati e fermi subito dopo la rampa. Per scongiurare malori gli ausiliari del traffico sono passati a distribuire bottigliette di acqua fresca e sono stati presi d’assalto da automobilisti e camionisti che chiedevano informazioni.

Impossibile scendere dai mezzi quando s’è diffusa la voce che era stata aperta una corsia, ma non era vero per cui si è creata una seconda coda. Verso le tre del pomeriggio sono stati aperti due caselli per consentire l’uscita a Villanova e il traffico si è riversato sull’ex statale, che è stata intasata, per cui si sono verificati anche lì rallentamenti fino ad Asti. Intanto in autostrada Vigili del Fuoco di Asti, Polizia Stradale di Alessandria – San Michele, soccorritori, tecnici dell’autostrada, hanno lavorato incessantemente per fare i rilievi, spostare i mezzi e riaprire.