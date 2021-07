Pallacanestro femminile: due nuovi arrivi in casa Autosped Castelnuovo Scrivia

Castelnuovo Scrivia – Si muove anche il mercato dell’Autosped Castelnuovo Scrivia, compagine di pallacanestro femminile che milita in A2, e l’ultimo nome, in ordine di tempo, dopo la conferma in panchina dell’allenatore Francesca Zara e l’arrivo di Valentina Bonasia, è quello di Giulia Rulli, giocatrice dal palmarès notevole non solo nel basket “classico” cinque contro cinque ma anche nella versione più smart del 3 contro 3. Nel 2018, infatti, la Rulli ha conquistato, con la divisa della nazionale italiana a Manila, nelle Filippine, il titolo mondiale nel 3c3. E proprio in questa specialità Giulia è stata convocata, con altre 7 giocatrici, per il raduno che si terrà a Roma, dal 12 al 16 luglio, in preparazione dei giochi Olimpici di Tokyo.