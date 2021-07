Si è spento a 85 anni l’ex portiere dei Grigi Lino Nobili

Alessandria – Lutto per l’Alessandria calcio e per chi ama lo sport in generale. Si è spento stanotte, all’età di 85 anni, Natale “Lino” Nobili, storico portiere dei Grigi. Una figura molto nota in città dove iniziò la carriera da professionista. Dalla quarta serie arrivò fino in serie A. Nella sua carriera ebbe esperienze anche con la Spal, la Pro Vercelli, il Livorno e l’Inter. A fine carriera si accomodò in panchina per allenare fino al 1984, conducendo contemporaneamente attività di imprenditore.

Da sempre innamorato del calcio, Nobili ha saputo trasmettere la sua passione al figlio Fabio anche lui nota figura sportiva e allenatore, fra le altre squadre, di Castellazzo e Valenzana Mado.