Vercelli – Mentre si sta discutendo della sorte della Cerutti, fallita senza acquirenti che ne garantissero la continuità, In Tribunale a Vercelli si è aperto anche il processo che vede imputato l’ex titolare Giancarlo Cerutti, accusato di non aver versato alcune imposte del 2017 per un importo complessivo di quasi 2,5 milioni di euro anche se dalle indagini emerge che aveva fatto diversi versamenti, tutti di circa 100.000 euro, interrotti per l’istanza di concordato preventivo.