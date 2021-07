Grigi: piace il terzino Liotti della Reggina e l’ex portiere del Novara Ujkani

Alessandria – Prosegue la ricerca dei giocatori in casa Alessandria in vista della prossima stagione di Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni, il club grigio avrebbe messo gli occhi sul terzino sinistro Daniele Liotti della Reggina. Classe ’94, Liotti è in uscita dal club calabrese dove, nella scorsa stagione, ha messo a segno 5 reti. I Grigi stanno cercando anche un portiere e l’ultimo nome sbucato fuori è quello di Samir Ujkani, estremo difensore attualmente svincolato con alle spalle una lunga carriera con le maglie di Palermo, Chievo, Novara, Genoa, Pisa, Cremonese e Torino. Una trattativa tra le parti pare sia in corso.