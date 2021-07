Italia sì, Italia no, Italia ué (o Ue)! Italia abusiva

Ripubblichiamo questo video del nostro direttore che è di due anni fa ma resta di grandissima attualità. L’incertezza politica governa l’Italia, con un parlamento incostituzionale che ha eletto un Presidente della Repubblica, che determina una maggioranza fasulla perché non ci mandano a votare in prospettiva dell’elezione di un altro Capo dello Stato che non rappresenta nessuno essendo eletto dalla minoranza (secondo valanghe di sondaggi). Speriamo che l’Italia vinca la finale di Wembley così ci consoliamo un po’. E ora davanti alla tv con frittatona di cipolle, birra gelata e rutto libero. E viva l’Italia che scenderà in campo anche per difendere i colori della Ue contro quei cattivoni della Brexit. Perfino la Francia tiferà per noi… Meditate gente, meditate!