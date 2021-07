Pallavolo femminile, novità in casa Alessandria Volley: un nuovo presidente e un nuovo allenatore della Serie C

Alessandria – Tempo di programmare il futuro in casa Alessandria Volley. Archiviata la passata stagione, infatti, la squadra alessandrina di pallavolo femminile pensa già alla prossima. Non ci sarà più nel ruolo di presidente Mauro Bernagozzi che, dopo 5 anni, ha fatto un passo indietro. A giorni sarà, infatti, eletto il nuovo Consiglio Direttivo Societario dal quale dovrà scaturire la figura del nuovo numero uno del club pallavolistico alessandrino.

Tutte le piste sembrano portare all’avvocato Andrea La Rosa attualmente General Manager della società e conosciuto nel mondo dello sport per un passato sui campi di calcio prima nelle vesti di calciatore e in seguito Vice Presidente esecutivo della Valenzana Calcio e per 4 anni Team Manager dell’Alessandria Calcio.

Intanto la società mandrogna ha deciso di affidare la Serie C femminile a Marco Ruscigni. Molto conosciuto nel mondo del volley provinciale, regionale e non solo, ha ricoperto il ruolo di capoallenatore di una prima squadra tra la Serie B e la D raggiungendo storiche vittorie e salti di categoria. In questa nuova avventura Coach Ruscigni sarà affiancato da Giorgio Oberti che rivestirà il ruolo di secondo e preparatore atletico. Nei prossimi giorni con il Direttore Tecnico Massimo Lotta e lo staff dirigenziale verrà composto il roster delle atlete che affronterà la prossima Serie C. Anche quest’anno l’Alessandria Volley mantenendo fede al proprio credo votato allo sviluppo e alla crescita del settore giovanile proseguirà nel cammino tracciato già la scorsa stagione presentandosi ai nastri di partenza con una rosa di atlete molto giovani.