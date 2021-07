Alessandria in festa per la vittoria degli Azzurri (Video)

S’è protratta fino a notte fonda la festa che gli alessandrini hanno improvvisato per le vie della città in onore degli Azzurri dopo la vittoria con l’Inghilterra di ieri che li ha laureati Campioni d’Europa.

Non basta perché, come si vede bene nell’immagine di testa in home page, a Wembley c’era una pattuglia di alessandrini che hanno inalberato un cartello con scritto “Grigi in B”. Insomma una festa per due traguardi: W i Grigi e W gli Azzurri. Tanti auguri a tutti da Alessandria!