Cantieri senza fine tra Piemonte e Liguria e andare al mare è ormai diventato un incubo

Alessandria – Ennesima domenica “fantozziana”, ieri, per chi ha voluto andare al mare. Cantieri continui, rallentamenti e code a tutte le ore, sia all’andata che al ritorno. Ormai andare dal Piemonte alla Liguria sembra essere diventato un incubo. O un’impresa che dir si voglia. Dopo un lungo periodo di osservazione dei punti critici delle autostrade, in testa viadotti e gallerie, adesso è arrivata l’ora degli interventi. Solo che nessuno, automobilisti in primis, si sarebbe aspettato che questi lavori sarebbero stati fatti in pieno periodo estivo, a luglio.

Invece è così e a nulla sembrano essere serviti gli appelli a una sospensione dei lavori, ad eccezione di quelli effettivamente urgenti, almeno fino al prossimo ottobre. Niente da fare: si continua a lavorare a oltranza, con buona pace degli automobilisti e dell’intero comparto turistico.

In questo modo diversi svincoli, Millesimo, Altare, Torino, direzione Savona, sono diventati un vero e proprio martirio dato che chiudono dalle 21 alle 6 e nel fine settimana dalle 23.

Divieto d’accesso, questo, che di fatto obbliga a proseguire fino a Genova per poi risalire in direzione di Alessandria coinvolgendo, dunque, anche il capoluogo piemontese.

E i tempi di percorrenza? Da Imperia a Torino possono volerci quasi quattro ore e mercoledì la situazione si complica ancora: dalle 21 all’alba di giovedì saranno inagibili anche gli svincoli di Millesimo e Ceva. Non proprio una buona notizia per chi deve raggiungere i colli Nava e San Bernardo.

Dunque i poveri automobilisti cosa devono fare, proseguire lungo la A6 fino a Savona? Sì, se si mette però in conto di dovere fare almeno quattro chilometri di coda per effetto dei tanti ristringimenti dovuti ai lavori nei tunnel ma anche per il “miglioramento sismico” dei viadotti tra Ceva e Millesimo, Millesimo e Altare, Altare e Savona. Anche in questo caso i tempi per vedere il mare si allungano e per un viaggio che un tempo richiedeva un’ora e mezza, adesso possono non bastarne due. Ma di sconti sui pedaggi al momento neanche l’ombra.