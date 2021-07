Il basket femminile Alessandria raccoglie fondi per ripartire dopo il lungo stop per l’emergenza Covid

Alessandria – L’emergenza Covid ha messo a dura prova molte realtà sportive di Alessandria e provincia e non ha fatto eccezione il basket femminile Alessandria, realtà radicata sul territorio da oltre 50 anni e che ha sempre coinvolto atlete di tutta la provincia. Uno stop lungo un anno ma adesso anche le ragazze della pallacanestro mandrogna hanno voglia di ricominciare. Per questo motivo Alessia Sartori, volto noto della pallacanestro alessandrina, ha organizzato una raccolta fondi su GoFundMe. “Stiamo cercando di raccogliere i fondi per ripartire il prossimo anno e continuare la nostra storia e la nostra passione per il mondo della palla a spicchi” ha scritto la Sartori sulla piattaforma.

La campagna è raggiungibile al link: https://it.gf.me/v/c/gfm/un-canestro-per-il-basket-femminile-alessandria