Oggi riprendono i lavori nel maxi tunnel del Terzo Valico

Fraconalto – Ripartirà stamane l’attività su tutti i quattro fronti di scavo del Terzo Valico di Castagnola a Fraconalto, nell’alessandrino, secondo quanto annunciato dal consorzio Ctg, formato dalle imprese Pizzarotti e Collini.

Nella notte tra il 17 e il 18 maggio una frana aveva gravemente danneggiato la zona dove si trovavano le apparecchiature per il controllo della presenza dei gas nel tunnel sotto l’Appennino. Durante lo scavo possono infatti sprigionarsi sostanze pericolose che devono essere costantemente monitorate. Per questo, l’attività di scavo era stata sospesa e gli operai, un centinaio, erano stati messi in cassa integrazione a rotazione.

A metà giugno erano rientrati solo alcuni lavoratori ma l’attività era rimasta quasi del tutto ferma fino a oggi. È infatti necessario sostituire i rilevatori dei gas e spostarli rispetto a dove si trovavano il 18 maggio. Quest’ultima operazione sarà fatta ad agosto, durante le ferie, quando il cantiere sarà fermo.

A Voltaggio, nel cantiere Val Lemme, lunedì scorso è invece stata completata dal Cociv l’installazione del nastro trasportatore che consentirà di trasferire la roccia scavata direttamente nel deposito della ex cava Cementir oltre il torrente Lemme e la provinciale 160. Le operazioni sono avvenute di notte e la strada è rimasta chiusa al traffico. Il cosiddetto smarino, fino a oggi, era trasportato via camion dal cantiere all’ex cava, dove è in fase di realizzazione un deposito da circa 1,6 milioni di metri cubi.