Stanca dei continui maltrattamenti al culmine di una lite uccide il marito

Borghetto Borbera – È finita in carcere a Torino la donna che nel tardo pomeriggio di ieri al culmine della solita lite ha ucciso il marito. Dopo il delitto ha chiamato i carabinieri e si è costituita. Nel corso dell’interrogatorio di stanotte alla presenza del magistrato ha detto di aver agito in preda alla disperazione stanca dei continui maltrattamenti nei confronti suoi e del figlio. La donna è assistita dall’avvocato Silvia Nativi di Borghetto Borbera ed è stata sottoposta a fermo in carcere a Torino.

Aggiornamento delle 12:15

Era un camionista da poco tempo in pensione l’uomo trovato cadavere ieri, nel tardo pomeriggio, nel proprio appartamento a Borghetto Borbera, ucciso dalla moglie reo confesso. I coniugi, entrambi di circa 60 anni, avrebbero avuto l’ennesimo violento litigio tanto che l’uomo era ricorso alle cure del pronto soccorso. Medicato, era stato dimesso poco dopo ma al suo rientro nell’abitazione, verso sera, la lite tra i coniugi è proseguita. Poi la tragedia. Cosa sia accaduto, al momento è ancora tutto coperto da stretto riserbo. Marito e moglie sono stati descritti, nel piccolo paese della Val Lemme, come persone molto gentili e grandi lavoratori. Mai nessuno, quindi, avrebbe potuto immaginare una tragedia simile. I dettagli di cosa sia avvenuto nella casa non sono ancora stati rivelati. Indagano i Carabinieri di Novi Ligure.

Aggiornamento delle 12:45

La donna che a Borghetto Borbera, nella Val Lemme, ha ucciso il marito camionista in pensione, il sessantaquattrenne Luciano Giacobone, si chiama Agostina Barbieri, 60 anni. I primi rilievi hanno permesso di riscontrare segni di strangolamento, causa della morte dell’uomo anche se le indagini proseguono in attesa dell’autopsia. La stessa donna, in casa insieme al figlio, ha confermato ai Carabinieri intervenuti di aver ucciso il marito dopo averlo sedato con dei tranquillanti, una versione poi confermata durante la notte nella Caserma di Novi durante l’interrogatorio davanti al PM Alessandria. La donna è stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto e condotta al Lorusso e Cotugno di Torino.