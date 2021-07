Uno schianto nella notte: perde la vita un giovane alla guida di una Ford Fiesta

Solero – Uno schianto nella notte ha spento la vita di un giovane che alla guida della sua Fiesta rientrava a casa con gli amici forse dopo aver festeggiato ad Alessandria la vittoria degli Azzurri agli Europei. Verso le quattro stava percorrendo la provinciale 10 nel tratto della circonvallazione di Solero quando, per cause in corso di accertamento, lungo una curva a largo raggio, si è scontrato frontalmente con una Fiat Bravo che procedeva in senso inverso condotta da una donna. L’impatto è stato tremendo e la Fiesta s’è ridotta ad un ammasso di lamiere contorte. Il bilancio è di un morto, il conducente della Fiesta forse deceduto sul colpo, e quattro feriti, i tre giovani passeggeri della Fiesta e la donna al volante della Fiat Bravo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per riuscire a districare il groviglio di lamiere che ha intrappolato i passeggeri a bordo dell’utilitaria. In gravi condizioni anche l’altra persona alla guida del secondo mezzo. Oltre ai Vigili del fuoco sul posto sono giunti i Carabinieri e una squadra del 118.

Aggiornamento delle 11:31

La vittima si chiamava Emanuel Ronzini (nella foto a lato), aveva 27 anni ed era di Felizzano. I Carabinieri di Alessandria, giunti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco e al 118, hanno presidiato l’arteria stradale bloccando il traffico per circa due ora onde consentire la raccolta di indizi necessari a riscostruire la dinamica dell’incidente.

Il bilancio finale del tragico incidente è di:

un deceduto, un ferito in codice rosso ricoverato all’ospedale di Alessandria, due feriti in codice giallo ricoverati agli ospedali di Alessandria e Asti, un ferito in codice verde ricoverato all’ospedale di Alessandria.

Aggiornamento delle 12:10

Emanuel Ronzini era molto conosciuto a Felizzano: era infatti dirigente accompagnatore della squadra di calcio del paese. Fra le sue passioni anche la musica: faceva il dj nei fine settimana in alcuni locali della zona tra astigiano e alessandrino.