A Vercelli la festa per l’Italia campione d’Europa “macchiata” dai danni alla statua di Cavour

Vercelli – La festa per la vittoria agli Europei dell’Italia a Vercelli non è stata scevra di danni. Subito dopo la parata decisiva di Donnarumma è esplosa la gioia dei tifosi azzurri vercellesi che si sono riversati nelle piazze cittadine, in particolare nella centrale piazza Cavour dove alcuni tifosi si sono arrampicati sulla statua del noto patriota. Il corno dell’abbondanza è caduto a terra frantumandosi in tanti pezzi. L’episodio non ha comunque scalfito la voglia di tanti ragazzi di celebrare le gesta della Nazionale.

Tra viale Garibaldi, piazza Pajetta e corso Libertà, i caroselli di automobili e motociclette sono proseguiti fino a notte fonda. Un maxi schermo all’inizio di viale Garibaldi ha permesso a decine di persone di assistere al match finale contro l’Inghilterra. Schierate sulle strade pattuglie di polizia e carabinieri, che presidiavano gli angoli più sensibili della città tra cui la fontana di piazza Roma, da sempre meta per questo tipo di festeggiamenti. I caroselli sono proseguiti oltre le 2.

In piazza Pajetta il 118 ha soccorso un uomo finito a terra per ragioni ancora da accertare. Probabilmente è stato investito.

L’episodio della cornucopia caduta a terra dalla statua di Cavour è avvenuto prima, presumibilmente tra la mezzanotte e l’una. Le immagini delle telecamere che inquadrano la piazza sono al vaglio della polizia, al fine di identificare i responsabili del danno causato al monumento dello scultore Ercole Villa. La statua potrebbe essere stata preso d’assalto anche prima del fischio finale. A presidiare la zona, dopo il crollo, la polizia, mentre addetti del Comune hanno recuperato la cornucopia portandola nei magazzini del municipio.

Festeggiamenti anche in Valsesia con maxischermi predisposti nelle città di Borgosesia, Varallo, Serravalle, Quarona dove l’esultanza non è sfociata nel vandalismo.