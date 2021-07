Bancarelle, luna park, frittelle e panini: ad Acqui c’è la fiera di San Guido

Acqui Terme – Raggiungerà oggi il suo momento clou la fiera di San Guido ad Acqui Terme che insieme a quella di San Baudolino di Alessandria in primavera e quella di Santa Caterina in inverno a Novi, è uno degli appuntamenti più importanti del territorio.

Oltre 200 bancarelle, un grande luna park, frittelle fumanti e panini con la porchetta oltre al mercato che già due giorni anima il centro storico. E non solo, oggi sempre in centro troveranno posto gli ambulanti del mercato settimanale. Il tutto ovviamente, nel pieno rispetto del distanziamento sociale che sarà garantito dai controlli dei vigili. Dall’abbigliamento alle calzature, passando per l’oggettistica per la casa, i cosmetici e gli utensili per la cucina. Una vasta gamma di scelte che solitamente attira l’attenzione di un pubblico proveniente da tutta la provincia.

Il grande luna park, in funzione da una settimana, è stato allestito all’interno del primo cortile della caserma Cesare Battisti. Il mercato trova posto in centro, condividendo gli spazi con le aree pedonali individuate per realizzare i dehors dei locali durante questo periodo di emergenza sanitaria. In via Malacarne, nell’area di via Romita, in via Nizza o nel secondo cortile della caserma. O anche per il parcheggio del Movicentro oppure in piazza Matteotti. Il mercato sarà allestito in corso Italia, piazza Italia, via Venti, corso Bagni e corso Dante. Queste strade saranno inibite al traffico per tutto il giorno. Piazza San Francesco, piazza Addolorata, piazza Orto San Pietro e piazza Maggiorino Ferraris solo al mattino a causa del mercato settimanale. Inoltre, proprio a causa della fiera, un accesso a piazza Addolorata sarà comunque inibito e si potrà procedere solo su corso Cavour con senso unico alternato.