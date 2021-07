Bertram Derthona: dalla Nba americana ecco il playmaker Chris Wright

Tortona – Dopo Ariel Filloy ecco un altro prezioso rinforzo per Bertram Derthona, in vista della prossima serie A. I bianconeri si sono infatti aggiudicati le prestazioni del playmaker trentunenne Chris Wright. Dopo avere disputato il St. John’s College High School, Wright si è formato nel prestigioso college di Georgetown. Dopo avere completato il quadriennio universitario ha poi disputato la stagione 2011/12 con la maglia dell’Olin Edirne in Turchia, prima di fare ritorno in America con gli Iowa Energy in NBA D-League e in NBA con i Dallas Mavericks.

Nel 2013 gioca poi con i Capitanes de Arecibo, in Portorico, prima di accettare la proposta dell’Asvel, in Francia, nel 2013/14. Le successive esperienze della sua carriera lo portano in Italia, prima con la maglia di Pesaro e poi con quella di Varese, dove fa registrare 11.4 punti, 4.5 rimbalzi e 4.8 assist di media in Serie A e dove disputa anche la FIBA Europe Cup.

Nel 2016/17 accetta la corte della Fiat Torino, di cui è playmaker titolare: Chris si conferma un giocatore di grande rendimento, segnando 11 punti a gara nelle 22 uscite stagionali in LBA. Rimane in Italia anche nelle due annate successive, prima indossando la canotta di Reggio Emilia e poi quella di Trieste, nel 2018/19, in cui gioca al fianco di Jamarr Sanders, che ritrova ora a Tortona. Grazie anche alle sue prestazioni, la formazione allenata da Dalmasson raggiunge i playoff, venendo eliminata dalla Vanoli Cremona ai quarti di finale. Conclusa l’esperienza a Trieste, si trasferisce in Polonia al Pierniki Torun, mentre nella stagione 2020/21 indossa la canotta dell’Afyon Belediye in Turchia.