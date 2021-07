Da Città di Casale Monferrato: Esco (Estate a Corte) per l’ottava settimana di eventi, in programma mostre, concerti, teatro e conferenze

Esco – Estate a Corte, la rassegna di musica, teatro, letteratura e percorsi espositivi organizzati dagli Assessorati alla Cultura e alle Manifestazioni della Città di Casale Monferrato, prosegue senza sosta anche in questa settimana di metà luglio. Si inizia martedì 13 luglio, con la conferenza Mistica pittura: le allegorie di Orsola Caccia tra Mantova e il Monferrato: dalle ore 18,00 nel chiostro di Santa Croce ne parleranno Paola Artoni e Paolo Bertelli. I due autorevoli studiosi affronteranno i legami artistici tra il territorio monferrino e quello mantovano visto sotto la prospettiva di una delle rarissime donne artiste seicentesche del nostro territorio, la pittrice Orsola Maddalena Caccia. In caso di maltempo, l’incontro si terrà nel Salone Vitoli.

Si proseguirà venerdì 16 luglio con un doppio appuntamento: alle ore 18,30 nel cortile di Palazzo Langosco (ingresso da via Cavour, 5) ritorna il sempre apprezzato Un cocktail tra le righe, le presentazioni letterarie organizzate dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna del Comune di Casale Monferrato, moderate e curate da Paola Casulli.

La protagonista sarà Lavinia Orefici (nella foto), che presenterà il suo Elisabetta II dalla A alla Z, Piemme Edizioni. Forse non bastano le lettere dell’alfabeto per raccontare la vita pubblica e privata della regina più longeva del mondo: infatti basta ricordare che, classe 1926, Elisabetta II ha battuto molti record, con i suoi 68 anni sul trono (più della regina Vittoria!), durante i quali ha visto passare 7 papi e 14 primi ministri.

Alle ore 21,30, invece, suggestivo concerto dell’Acoustic Art sugli spalti del Castello del Monferrato: in occasione del simposio Scultura Sublime, le diverse arti si uniranno per un appuntamento da non perdere. Accanto ai tre scultori, infatti, si esibirà il quintetto composto da Eliana Parodi – voce, Andrea Rogato – tastiera, Alberto Sempio – chitarra, Gigi Andreone – basso e Renato Tassiello – Batteria.

Attivo dal 2008, l’Acoustic Art ha saputo negli anni rivisitare sotto il comune denominatore della passione per il riarrangiamento in chiave acoustic pop grandi classici della musica pop rock dagli anni ’60 ad oggi: dai Beatles a Otis Redding, dai Rolling Stones ai Police, fino agli italianissimi Elisa e Samuele Bersani. Serata a cura dell’Accademia Le Muse.

Sabato 17 luglio, sarà di scena il teatro con La strana coppia di Neil Simon. Dalle ore 21,30 sul palcoscenico del cortile di Palazzo Langosco il Teatro della Nebbia proporrà un grande classico della commedia, che narra la storia di due divorziati, diversi in tutto e per tutto, che si trovano a dividere un appartamento.

Nel fine settimana sarà anche possibile visitare le due apprezzate mostre allestite nelle sale interne del Castello del Monferrato: nel salone Spalti e Torrioni è presente la collettiva L’ora di Mosca – Esperienza #02, mentre nelle Sale al Secondo Piano Attraverso il tempo, antologia delle opere di Piergiorgo Panelli dal 1981 al 2021. Orari: il sabato e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Info e aggiornamenti sulla kermesse estiva: www.comune.casale-monferrato.al.it/EsCo2021.

In settimana sono però in programma altri interessanti appuntamenti, come gli spettacoli della Stagione Teatrale Estiva all’Aperto: mercoledì 14 salirà sul palco di Palazzo Langosco Marco Paolini con Teatro fra parentesi – Le mie storie per questo tempo, giovedì 15, per il ciclo Teatro per ragazzi, sarà invece la volta delle clownerie, giochi con l’acqua e bolle di sapone giganti di Fish&Bubbles, mentre domenica 18 Federico Buffa racconterà l’Italia Mundial. I biglietti sono disponibili online alla pagina www.vivaticket.com/it/venue/chiostro-santa-croce-langosco/512611061 oppure da Sassone Viaggi in via Saffi, 11. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21,00.

Tra le iniziative legate a Scultura Sublime (www.comune.casale-monferrato.al.it/SculturaSublime) proseguono infine ogni sabato e domenica le visite guidate a tema al Museo Civico: sabato 17 il tema sarà Bistolfi e la Sfinge: trasfigurazione di un’anima (a cura di Barbara Corino), mentre domenica 18 La forma del legno: la scultura nelle botteghe rinascimentali a cura di (Jessica Tocco). Le visite si svolgeranno alle ore 11,00 e alle ore 17,00, su prenotazione ai numeri 0142/444309 – 444249 o alla mail museo@comune.casale-monferrato.al.it. Biglietto ridotto euro 2,50.