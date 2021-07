Dal 14 luglio l’Alessandria Calcio torna al lavoro

Alessandria – Da domani l’Alessandria ricomincia a lavorare in vista dell’inizio del campionato di Serie B. Il 14 luglio, infatti, i ragazzi di mister Longo si ritroveranno per preparare la prossima stagione nel campionato cadetto. Mercoledì tutta la squadra e i membri dello staff si sottoporranno ai tamponi allo stadio “Moccagatta” e, a seguire, è prevista una doppia seduta di allenamento al CentoGrigio. Fino a venerdì gli allenamenti saranno individuali, secondo il protocollo sanitario in vigore. Giovedì previsti gli esami clinici alla Casa della Salute e, a seguire, nuovo allenamento al CentoGrigio. Nel pomeriggio i grigi effettueranno i test fisici allo Studio Massa.

Venerdì la squadra si allenerà ancora al Centogrigio al mattino e, nel pomeriggio, prevista la prima dose di vaccini e test sempre allo Studio Massa. Sabato tamponi e test sierologici allo Stadio Moccagatta e, a seguire, allenamento collettivo a CentoGrigio. Al pomeriggio nuovo test allo Studio Massa. Domenica, dopo l’allenamento mattutino al CentoGrigio, la squadra partirà per il ritiro di Cantalupa.