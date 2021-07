Processo Eternit 2: per il pm Colace le eccezioni sono risibili e senza fondamento

Novara – Il procuratore Gianfranco Colace è stato chiaro: nessun problema di traduzione in tedesco per quanto concerne gli atti notificati a Stephan Schmidheiny, unico imputato nel processo Eternit Bis in Corte d’assise a Novara. L’accusa, rappresentata dal pm di Vercelli Mariagiovanna Compare, ieri ha risposto alle eccezioni sollevate dagli avvocati dell’imputato, che risponde di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di 392 persone, vittime dell’amianto.

Da parte loro i legali del magnate svizzero, Guido Carlo Alleva e Astolfo di Amato, avevano sollevato la questione della traduzione degli atti, considerati “incomprensibili” e “incompleti”. Un’eccezione già discussa dal giudice per le indagini preliminari di Vercelli.

Secondo il pm Colace il decreto che dispone il giudizio del gup di Vercelli è coerente perché ricalca nella sostanza l’originaria imputazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio di Torino dove non era stato sollevato nessun difetto di comprensione.

Per il pm l’obbligo di traduzione non impone l’ineccepibilità grammaticale ma la sua funzione è sostanziale e negli atti sono contenuti tutti gli elementi che l’imputato deve conoscere.

Colace, successivamente, ha affrontato anche l’eccezione che riguarda, secondo la difesa, il mancato accesso ai reperti istologici che attestano la morte per mesotelioma pleurico delle vittime.

Secondo quanto spiegato da Colace, nessuno ha impedito alla difesa di poter visionare i reperti istologici che dopo l’acquisizione dai vari ospedali in cui erano stati analizzati erano finiti fisicamente nel fascicolo del pm.

La difesa ne ha richiesto la visione ed è stata concessa ma non è stata fatta nessuna istanza per analizzarla in un’altra sede. Anche perché è la norma che non prevedere che i corpi del reato siano consegnati per essere analizzati altrove.

Senza fondamento, secondo l’accusa, le eccezioni che hanno riguardato il “ne bis in idem” ovvero il divieto di essere giudicati per lo stesso reato: nei 392 nomi delle vittime dell’amianto secondo la difesa alcuni erano già presenti nel primo procedimento, dove Schmidheiny era stato processato per disastro ambientale. Anche le parti civili si sono associate alle argomentazioni dei pm. La Corte si pronuncerà il 19 luglio.