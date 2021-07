Pugilato: Luciano Randazzo della Boxe Valenza stasera sul ring di Parigi per il titolo europeo

Parigi – È arrivato il gran giorno per Luciano Randazzo, pugile alessandrino portacolori della Boxe Valenza che questa sera alla periferia di Parigi, a Fontenay sous Bois, sfiderà il trentenne francese Massi Tachour per un titolo continentale, la cintura dell’Unione Europea dei superleggeri.

L’avversario di Randazzo vanta 15 vittorie in carriera e solo 4 sconfitte. Ieri si è celebrata la rituale cerimonia del peso: 63 chili per Randazzo, 63.2 chili per Tachour. Dopo un 2020 complicato, ad aprile Randazzo aveva dovuto rinunciare al sogno di centrare il tris di titoli italiani con Arblin ma, purtroppo, l’incontro era stato interrotto a causa di un colpo sull’arcata sopraccigliare subito dallo stesso Randazzo.