Arti marziali: la nazionale italiana di Kendo nel fine settimana al PalaCima di Alessandria

Alessandria – Sabato 17 e domenica 19 luglio la rosa allargata della Nazionale Italiana di Kendo, composta da circa 50 tra atleti e atlete provenienti da tutta Italia, prenderà parte alla sessione di allenamento intensiva al palazzetto dello Sport di Alessandria nel pieno rispetto della normativa anti contagio. Previsti allenamenti intensivi per selezionare la rappresentativa azzurra che parteciperà nel 2022 alla 30ma edizione dei Campionati Europei di Kendo, in programma a Düsseldorf.

La Commissione Tecnica Nazionale sarà composta da Livio Lancini cintura nera 7° Dan Kyoshi, Ma Yun Sook cintura nera 6° Dan Renshi entrambi del “Sei Chu Do” Brescia e Fabrizio Mandia 6° Dan Renshi dell’Accademia Kodokan Alessandria. Quasi tutte le regioni d’Italia saranno rappresentate in questi allenamenti, da uno o più atleti di interesse Nazionale. Presenti anche i due team manager della rappresentativa azzurra, Francesco Mandia cintura nera 5° Dan dell’Accademia Kodokan Alessandria e Francesco Paterlini cintura nera 5° del kendo Parma.